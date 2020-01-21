Жителя Чувашии за жестокое убийство друга приговорили к 8 годам колонии

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:03:32+03:00

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В суде было установлено, что 16 сентября прошлого года 49-летний житель Новочебоксарска, не имеющий постоянного места работы, у себя в доме выпивал со своим 53-летрним другом.

Во время застолья между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Во время которой хозяин сначала избил гостя, а после нанес ему не мене пяти ударов ножом в голову и шею. От полученных ранений друг скончался на месте преступления. По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU