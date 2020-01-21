Схватил за шею и начал сдавливать: жителя Чувашии за изнасилование дочери знакомых приговорили к 8 годам строгого режима

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:49:03+03:00

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35-летнего жителя Чебоксарского района признали виновным в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшей.

На суде было доказано, что в ночь на 9 июля 2019 года в одной из местных деревень пьяный мужчина, находясь в домохозяйстве знакомых, напал на их 20-летнюю дочь.

Он схватил девушку руками за шею и начал сдавливать ее. При этом осужденный угрожал убить свою жертву. После этого, он жестоко избил девушку, причем как руками, так и ногами. Таким образом он подавил у нее волю к сопротивлению и изнасиловал.

- В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что в 2008 году он уже был осужден за грабеж и смертельное избиение, за что провел в местах не столь отдаленных более 9,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU