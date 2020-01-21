2020-01-21T19:38:10+03:00
Общество

В Татарстане изменили названия двух поселков, одного села и деревни

Это было сделано из-за их разночтений на татарском и русском
Лика ИСАЕВА
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Для этого пришлось вносить изменения и в местное законодательство.Для этого пришлось вносить изменения и в местное законодательство.
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В Татарстане во время работы по созданию каталога наименований географических объектов на татарском языке республиканский Фонд пространственных данных выявил разночтения и расхождения в названиях деревень, а также сел.

Из-за чего в регионе пришлось вносить изменения в местное законодательство. Они вроде бы не существенны, но все же.

Так, название села Васькино Туйралы Бавлинского района изменено на Васькино-Туйралы, деревни Три-Сосны в Сабинском районе - на Три Сосны, и поселка "Детский санаторий" в Верхнеуслонском районе - на "поселок Детский санаторий".

ИСТОЧНИК KP.RU

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