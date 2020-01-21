Размер стипендии от президента Татарстана увеличился на 1,5 тысячи рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:47:21+03:00

Теперь выдающиеся учащиеся вузов республики смогут ежемесячно получать 7 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такое решение принял сам глава республики Рустам Минниханов

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поднял размер стипендии от него на 1,5 тысячи рублей. Теперь выдающиеся студенты республики смогут ежемесячно получать 7 тысяч рублей. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации региона.

- Настоящий указ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года, - уточняется в документе.

Сейчас в стипендию от президента Татарстана получают 100 студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU