Размер стипендии от президента Татарстана увеличился на 1,5 тысячи рублей
Такое решение принял сам глава республики Рустам Минниханов
Теперь выдающиеся учащиеся вузов республики смогут ежемесячно получать 7 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Президент Татарстана Рустам Минниханов поднял размер стипендии от него на 1,5 тысячи рублей. Теперь выдающиеся студенты республики смогут ежемесячно получать 7 тысяч рублей. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации региона.
- Настоящий указ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года, - уточняется в документе.
Сейчас в стипендию от президента Татарстана получают 100 студентов.
ИСТОЧНИК KP.RU