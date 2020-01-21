2020-01-21T10:18:17+03:00
Общество

Ряд домов в двух районах Казани 22 января останутся без света

Причина - ремонтные работы
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет с 8.00 и до окончания работ.Света не будет с 8.00 и до окончания работ.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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22 января в Казани вновь запланировано отключение электроэнергии. Так. в предстоящую среду света не будет в некоторых домах Авиастроительного и Приволжского районов столицы Татарстана.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе, а именно в домах № 15а (детсад №300 «Незабудка»), 21б, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 38 по улице Белинского..

С 8.30 до 17.00 без электричества останутся дома в Приволжском районе, расположенные по улицам: Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Техническая.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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