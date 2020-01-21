2020-01-21T11:07:42+03:00
Экономика

Лидером по привлечению иностранных инвестиций в 2019 году в Татарстане стали Набережные Челны

Второе место занял Нижнекамск, а третье - Елабуга
Алина ГАБДУЛИНА
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По итогам 2018 года Набережные Челны также были первыми в регионе по привлечению иностранных инвестиций.По итогам 2018 года Набережные Челны также были первыми в регионе по привлечению иностранных инвестиций.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Лидером по привлечению иностранных инвестиций в 2019 году в Татарстане стали Набережные Челны. Это стало известно в понедельник, 20 января, на подведении итогов работы коллегии Агентства инвестиционного развития в 2019 году.

- В Набережных Челнах инвестиции в основной капитал в пересчете на одного жителя республики оказались на 20% выше, чем в Казани. Это объясняется тем, что в автограде в 2019 году в 17,5 раз больше привлекли инвестиций, чем в столице Татарстана, - отмечает пресс-служба администрации города.

«Серебро» в этом рейтинге получил Нижнекамск, «бронзу» - Елабуга. Кроме того, положительная динамика инвестиций была отмечена в Агрызском, Новошешминском, Зеленодольском, Сабинском, Лаишевском, Высокогорском, Актанышском, Пестречинском и Тукаевском районах.

Отметим, что по итогам 2018 года Набережные Челны также были первыми в регионе по привлечению иностранных инвестиций в основной капитал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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