Все играем на Фрэттина: Легионер Ак Барса может набрать 100 очко в КХЛ в матче с Динамо

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:08:35+03:00

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Уже сегодня казанский "Ак Барс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ. Подопечные Квартальнова в Москве сыграют против местного "Динамо". К очному поединку обе команды подходят не в лучшем расположении духа. И "Ак Барс", и "Динамо" проиграли три последних матча из четырех. Впрочем, казанцы пока сохраняют лидерство на Востоке, а москвичи идут третьими на Западе.

Команды в рамках КХЛ играли между собой 35 раз. Небольшой перевес пока на стороне казанцев, которые одержали победу в 18 матчах. 17 раз сильнее было "Динамо". Впрочем, москвичи уже сегодня смогут восстановить равновесие.

Отметим, что в этой игре свое 100 очко в КХЛ может набрать канадский форвард "барсов" Мэттью Фрэттин.

Матч между "Динамо" и "Ак Барсом" состоится 21 января. Начало в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU