В Татарстане «Лада Гранта» вылетела с дороги в кювет и опрокинулась: один человек погиб
ДТП произошло из-за того, что водитель превысил скорость
Прибывшим на место аварии медикам "скорой" пришлось констатировать смерть пострадавшего.
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Накануне днем – в 14.45, на автодороге М-7 – Баландыш водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» превысил скорость и вылетел на встречку, где машина опрокинулась в кювет.
- В результате чего водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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