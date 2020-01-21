В Татарстане «Лада Гранта» вылетела с дороги в кювет и опрокинулась: один человек погиб

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:53:35+03:00

ДТП произошло из-за того, что водитель превысил скорость

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Накануне днем – в 14.45, на автодороге М-7 – Баландыш водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» превысил скорость и вылетел на встречку, где машина опрокинулась в кювет.

- В результате чего водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU