Вышел по УДО один из осужденных по делу о пожаре ТЦ "Адмирал"

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:48:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вахитовском суде Казани слушалось ходатайство адвокатов об условно-досрочном освобождении экс-гендиректора управляющей компании "АС Менеджмент" Роберта Хайруллина. Он был осужден по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Адмирал", который произошел 11 марта 2015 года. В результате пожара погибли 19 человек, 70 пострадало.

В результате суда фигурантов этого дела приговорили к 88,5 годам лишения свободы.

Адвокаты Роберта Хайруллина ходатайствовали об условно-досрочном освобождении осужденного - он уже отбыл половину своего присужденного срока и частично выплатил деньги в качестве морального и материального ущерба. Напомним, что по решению суда он получил 9,5 лет в колонии общего режима, но Верховный суд Татарстана сократил этот срок до 6 лет и 2 месяцев общего режима.

В итоге суд поддержал ходатайство и отпустил Хайруллина на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU