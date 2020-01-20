2020-01-20T16:48:10+03:00
Происшествия

Вышел по УДО один из осужденных по делу о пожаре ТЦ "Адмирал"

Экс-гендиректор управляющей компании «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин отсидел половину своего срока и частично погасил ущерб пострадавшим
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В Вахитовском суде Казани слушалось ходатайство адвокатов об условно-досрочном освобождении экс-гендиректора управляющей компании "АС Менеджмент" Роберта Хайруллина. Он был осужден по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Адмирал", который произошел 11 марта 2015 года. В результате пожара погибли 19 человек, 70 пострадало.

В результате суда фигурантов этого дела приговорили к 88,5 годам лишения свободы.

Адвокаты Роберта Хайруллина ходатайствовали об условно-досрочном освобождении осужденного - он уже отбыл половину своего присужденного срока и частично выплатил деньги в качестве морального и материального ущерба. Напомним, что по решению суда он получил 9,5 лет в колонии общего режима, но Верховный суд Татарстана сократил этот срок до 6 лет и 2 месяцев общего режима.

В итоге суд поддержал ходатайство и отпустил Хайруллина на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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