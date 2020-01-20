2020-01-20T19:36:38+03:00
Происшествия

Жители Чувашии обязали выплатить 480 тысяч рублей за двух убитых им лосей

Также мужчину ждет штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: дирекция по охране животного мира и оопт Минприроды ЧувашииФото: дирекция по охране животного мира и оопт Минприроды Чувашии
Изменить размер текста:

16 января стало известно, что на территории общедоступных охотничьих угодий Ибресинского района Чувашии неизвестный убил двух лосей. Вскоре была установлена личность охотника. Им оказался 45-летний местный житель.

Отметим, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, браконьеру необходимо будет возместить ущерб государству и животному миру. За двух лосей, например, эта сумма составит 480 тысяч рубелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый начальником здравоохранения Набережных Челнов стал Александр Николаев
В Татарстане произошел пожар в колледже
Жители Чувашии обязали выплатить 480 тысяч рублей за двух убитых им лосей
В Казани во время пожара погиб пенсионер
В Марий Эл спасли четырех рыбаков, отрезанных на острове водой
В Чувашии в пожаре погиб 56-летний мужчина
В Татарстане разыскивают пенсионера с татуировкой "якорь"
Мокрый снег, ветер и гололедица: Какая погода будет в Казани 21 января
С конца 2019 года в Казани выявлено 126 случаев заболевания гриппом
Жители Чебоксар решили, как после реконструкции будет выглядеть аэропорт города
Вышел по УДО один из осужденных по делу о пожаре ТЦ "Адмирал"
Расиф Хафизов покинул должность начальника отдела по работе с молодежью управления образования Набережных Челнов
В Татарстане мужчины перевозили тело убитого на тележке и попались росгвардейцам
СМИ: Капитан "Нефтехимика" устроил ДТП и скрылся с места аварии
В 2020 году в Казани Татьянин день отметят 165 тысяч студентов
В Татарстане ранее судимый мужчина изнасиловал 92-летнюю пенсионерку
В июне 2020 года в Чебоксарах на месяц закроют роддом
"Могут быть 1 "Н" и 1 "О" классы: В новой школе в Чебоксарах соберут не менее пятнадцати первых классов
Гендиректором Центра информационных технологий Татарстана стал Денис Улесов
В Чебоксарах водитель "Газели" сбил и переехал пенсионерку
Президент Татарстана поедет в Швейцарию, чтобы обсудить вопросы будущего городов и городских служб
В Татарстане мужчина сгорел во время пожара из-за сигареты
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
В 2020 году в Татарстане на ремонт дорог по нацпроекту потратят более 4,5 миллиарда рублей
В Татарстане школа едва не сгорела из-за портативного аккумулятора