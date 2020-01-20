Жители Чувашии обязали выплатить 480 тысяч рублей за двух убитых им лосей

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:36:38+03:00

Также мужчину ждет штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы

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16 января стало известно, что на территории общедоступных охотничьих угодий Ибресинского района Чувашии неизвестный убил двух лосей. Вскоре была установлена личность охотника. Им оказался 45-летний местный житель.

Отметим, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, браконьеру необходимо будет возместить ущерб государству и животному миру. За двух лосей, например, эта сумма составит 480 тысяч рубелей.

ИСТОЧНИК KP.RU