"Могут быть 1 "Н" и 1 "О" классы: В новой школе в Чебоксарах соберут не менее пятнадцати первых классов

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:19:24+03:00

Сейчас подано уже более 442 заявок от родителей первоклассников

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В микрорайоне Новый город в Чебоксарах продолжается строительство школы. Она откроется 1 сентября 2020 года. Это будет самая большая школа в Приволжском федеральном округе, так как вместит в себя 1,6 тысяч детей.

До 25 января идет анкетирование родителей, которые хотят записать своих детей в это учебное учреждение. Сейчас подано уже более 442 заявок от первоклассников. Следовательно, может быть 1 «Н» и 1 «О» классы. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления образования Чебоксар Дмитрий Захаров

Он также отметил, что адреса микрорайона будут закреплены за школой после сдачи здания в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU