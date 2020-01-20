С конца 2019 года в Казани выявлено 126 случаев заболевания гриппом

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:25:34+03:00

На второй неделе 2020 года этот эпидемиологический порог в Казани поднялся до 33,3%. Болеют как взрослые, так и дети. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вирус группы А был обнаружен у 56 из них

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С конца 2019 года в Казани гриппом заболело 126 человек. Вирус группы А был обнаружен у 56 из них. Об этом 20 января на деловом понедельнике заявил заместитель министра здравоохранения Татарстана - начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В ноябре прошлого года в городе было зафиксировано превышение эпидемиологического порога. Если с 18 по 24 ноября превышение составило 3,4% (болели в основном взрослые люди), то на второй неделе 2020 года этот показатель поднялся до 33,3% (болеют как взрослые, так и дети от 7 до 14 лет).

- Лабораторно подтвержденные случаи гриппа начали регистрироваться со 2 декабря. С 18 ноября по 17 января с признаками гриппа и ОРВИ госпитализировано 1614 человек, в том числе 246 взрослых и 1368 детей. У 90% из них заболевание протекает со средней степенью тяжести, - отметил Жаворонков.

Он также заметил, что среди привитых против гриппа людей заболевших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU