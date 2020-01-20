В 2020 году в Казани Татьянин день отметят 165 тысяч студентов

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:22:17+03:00

79 тысяч учащихся вузов и ссузов города – иногородние, 13 тысяч – иностранные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

25 января в России по традиции отметят день студенчества – Татьянин день. В Казани в честь этого праздника состоятся различные концерты, конкурсы, гулянья. Ведь в столице Татарстана сейчас учатся немного, немало 165 тысяч студентов. 79 тысяч учащихся вузов и ссузов города – иногородние, 13 тысяч – иностранные.

В Татьянин день в колледжах Казани пройдут праздничные концерты и чествования студенток по имени Татьяна. Учащиеся КНИТУ имени Туполева праздник отметят на катке в парке «Черное озеро». А В КФУ организуют народные гулянья и праздничный концерт.

Однако по-настоящему особенным 25 января станет для студентов Российского государственного университета правосудия. В этот день у них пройдет «выпускной» в Верховном суде Татарстана.

Отметим, что 25 января в Казани также пройдет церемония вручения премии «Стенд года Татарстана».

ИСТОЧНИК KP.RU