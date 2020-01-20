В Татарстане мужчины перевозили тело убитого на тележке и попались росгвардейцам
"По горячим следам" раскрыли убийство в Алексеевское сотрудники Росгвардии Татарстана. Поздно вечером в воскресенье, 19 января, на улице Северной наряд Росгвардии обратил внимание на двух подозрительных мужчин, которые что-то перевозили на строительной тележке. Проверяя неизвестных, правоохранители обнаружили, что в тележке перевозят тело мужчины. На его одежде были следы крови.
Пьяных злоумышленников задержали. Во время разбирательства выяснилось, что 31-летний и 47-летний мужчины попытались замести следы убийства, перевозя тело погибшего мужчины подальше от дома, где с ним расправились. 31-летний ранее судимый злоумышленник рассказал, что вместе с 56-летней жертвой они распивали в компании хозяина дома алкоголь и играли в карты. Во время игры поссорились и подрались. Подозреваемый схватил кухонный нож и нанес оппоненту 24 удара в шею и грудь, оказавшихся смертельными. Вместе с подельником - хозяином дома, он попытался на тележке вывезти бездыханное тело, но попались патрульному экипажу Росгвардии Татарстана.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU
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