В Татарстане мужчины перевозили тело убитого на тележке и попались росгвардейцам

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:10:28+03:00

Изменить размер текста: A A

"По горячим следам" раскрыли убийство в Алексеевское сотрудники Росгвардии Татарстана. Поздно вечером в воскресенье, 19 января, на улице Северной наряд Росгвардии обратил внимание на двух подозрительных мужчин, которые что-то перевозили на строительной тележке. Проверяя неизвестных, правоохранители обнаружили, что в тележке перевозят тело мужчины. На его одежде были следы крови.

Пьяных злоумышленников задержали. Во время разбирательства выяснилось, что 31-летний и 47-летний мужчины попытались замести следы убийства, перевозя тело погибшего мужчины подальше от дома, где с ним расправились. 31-летний ранее судимый злоумышленник рассказал, что вместе с 56-летней жертвой они распивали в компании хозяина дома алкоголь и играли в карты. Во время игры поссорились и подрались. Подозреваемый схватил кухонный нож и нанес оппоненту 24 удара в шею и грудь, оказавшихся смертельными. Вместе с подельником - хозяином дома, он попытался на тележке вывезти бездыханное тело, но попались патрульному экипажу Росгвардии Татарстана.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU