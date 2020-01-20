2020-01-20T14:34:33+03:00
Общество

В июне 2020 года в Чебоксарах на месяц закроют роддом

Это будет плановое закрытие по приказу Минздрава Чувашии
Алина ГАБДУЛИНА
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Акушерский стационар Президентского перинатального центра с 1 по 30 июня 2020 года.Акушерский стационар Президентского перинатального центра с 1 по 30 июня 2020 года.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 по 30 июня 2020 года в Чебоксарах временно приостановит работу акушерский стационар Президентского перинатального центра Минздрава Чувашии. Это будет плановое закрытие, объясняет пресс-служба медучреждения.

Отметим, что в городе на данный момент функционируют два родильных дома: президентский перинатальный центр на улице 139 стрелковой дивизии и роддом №3 на проспекте Тракторостроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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