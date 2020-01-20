В июне 2020 года в Чебоксарах на месяц закроют роддом
Это будет плановое закрытие по приказу Минздрава Чувашии
Акушерский стационар Президентского перинатального центра с 1 по 30 июня 2020 года.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 по 30 июня 2020 года в Чебоксарах временно приостановит работу акушерский стационар Президентского перинатального центра Минздрава Чувашии. Это будет плановое закрытие, объясняет пресс-служба медучреждения.
Отметим, что в городе на данный момент функционируют два родильных дома: президентский перинатальный центр на улице 139 стрелковой дивизии и роддом №3 на проспекте Тракторостроителей.
ИСТОЧНИК KP.RU