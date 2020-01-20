В Татарстане мужчина сгорел во время пожара из-за сигареты
Пожар в частном доме на улице Славы в селе Тюбяк-Чекурча Арского района республики начался ночью 19 января, в воскресенье. По предварительным данным, 46-летний хозяин дома курил, и от непотушенной сигареты загорелось его жилище. Огонь обнаружили поздно, когда строение уже было полностью объято огнем.
- Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - В ходе разбора сгоревших конструкций дома сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело погибшего хозяина. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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