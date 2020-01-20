2020-01-20T12:04:49+03:00
Общество

В 2020 году в Татарстане на ремонт дорог по нацпроекту потратят более 4,5 миллиарда рублей

Из них около 2,1 миллиарда выделят из федерального бюджета
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В этом году в рамках работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане потратят более 4,5 миллиарда рублей. Из них 2,121 миллиарда – это деньги из федерального бюджета.

Всего планируется провести ремонт на 44 объектах, сообщают в Минтрансе республики. Речь идет о работах в Казанской (27 объектов), Набережночелнинской (15 объектов) и Нижнекамской (2 объекта) агломерациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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