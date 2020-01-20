В Казани во время пожара погиб пенсионер
Пожар, в результате которого погиб пенсионер, произошел 20 января, в понедельник, в 1.03, в Советском районе столицы Татарстана в поселке Киндери на улице Мичурина. К приезду огнеборцев горели частные дома №110 и 110 Б.
Один из домов - дощатый, второй - кирпичный, двухэтажный. Дощатый полыхал открытым огнем, у кирпичного полыхала кровля.
- Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Ликвидация открытого горения произошла в 1.49.
Во время тушения пожара пожарные обнаружили в дощатом доме тело 64-летнего пенсионера.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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