В Казани во время пожара погиб пенсионер

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:14:55+03:00

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Пожар, в результате которого погиб пенсионер, произошел 20 января, в понедельник, в 1.03, в Советском районе столицы Татарстана в поселке Киндери на улице Мичурина. К приезду огнеборцев горели частные дома №110 и 110 Б.

Один из домов - дощатый, второй - кирпичный, двухэтажный. Дощатый полыхал открытым огнем, у кирпичного полыхала кровля.

- Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Ликвидация открытого горения произошла в 1.49.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили в дощатом доме тело 64-летнего пенсионера.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и

эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU