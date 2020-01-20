2020-01-20T10:41:14+03:00
Общество

21 января в Казани без света оставят десятки домов и три детсада

Отключение электричества запланировано в четырех районах города
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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В это вторник, 21 января, с 8.00 до 17.00 отключат свет в Авиастроительном районе Казани по следующим адресам: улица Белинского, 5, 7, 9, улица Лядова, 6, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, улица Челюскина, 1 (детский сад №172), 6/9.

Также в это время электричества не будет в поселке Новое Юдино Кировского района города по адресам: улица 9 Мая, 1-5, улица Ново-Юдинская, 65-166, улица Новороссийская, 78-119, переулок Пришкольный, 1-6, улица Туристическая, 44-63.

Также с 8.30 до 17.00 свет пропадет в поселке Борисково Приволжском района, а именно в домах, расположенных на улицах: Горийская, Запорожская, Прибрежная, Пожарная и Цветочная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 обесточат дома и в Советском районе: улица Гастелло, 7а, улица Гвардейская, 16, 16а, 16г (детский сад №305), 20, 22, 24, 26, 28, 30 (детский сад №305), улица Аделя Кутуя, 3а, 5, 5а, 7, 16.

Отключение света связано с плановым ремонтом ЛЭП и электрооборудования на подстанциях, а также его техобслуживанием на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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