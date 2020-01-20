В Казани сгорел торговый павильон: площадь пожара составила 300 квадратных метров
По предварительным данным, в результате этого происшествия никто не пострадал
Пожар произошел ночью.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар на улице Даурской в Советском районе столицы Татарстана начался в понедельник, 20 января, в 0.56. Очевидцы сообщили, что горит торговый павильон и кухня в кафе. Все они находились под одной крышей.
К приезду пожарных огонь бушевал на площади 300 квадратных метров.
- Ликвидация открытого горения в 2.45, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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