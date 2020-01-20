В 2019 году бюджет Набережных Челнов пополнился на 809,2 миллиона рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:41:09+03:00

И это при том, что изначально планировалось всего 788,6 миллиона

Изменить размер текста: A A

На совещании «деловой понедельник» в мэрии Набережных Челнов начальник управления городского земимущества Ленар Гизатуллин сообщил, что в 2019 году бюджет татарстанского автограда пополнился на 809,2 миллиона рублей. И это при том, что изначально планировалось всего 788,6 миллиона – рост составил 2,6%. Это стало возможным благодаря дополнительным поступлением в местную казну на сумму 20,6 миллиона рублей.

По словам Гизатуллина, основную долю доходов – 70%, здесь составила аренда земельных участков.

Также на начало этого года в Исполкоме города на учете состоят договоры на аренду недвижимости площадью 65 тысяч квадратных метров. Большая часть сдается муниципальным учреждениям и предприятиям – 57 тысяч «квадратов». Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU