В Чувашии в ДТП с тремя авто пострадали два человека
По предварительным данным, из одной машины после столкновения вылетела девушка-пассажир
С места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Поздно вечером 18 января на автодороге между Чебоксарами и Новочебоксарском столкнулись два легковых авто - "Форд Фокус" и "Форд Транспотер". Их водители вышли на дорогу и выясняли, кто из них виноват в этой аварии. В этот момент в их автомобили врезался автомобиль "Лада Гранта".
По предварительным данным, из нее после удара о другие машины вылетела девушка-пассажир. В итоге ее и водителя отечественной легковушки с места аварии увезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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