В Чувашии в ДТП с тремя авто пострадали два человека

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:14:47+03:00

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Поздно вечером 18 января на автодороге между Чебоксарами и Новочебоксарском столкнулись два легковых авто - "Форд Фокус" и "Форд Транспотер". Их водители вышли на дорогу и выясняли, кто из них виноват в этой аварии. В этот момент в их автомобили врезался автомобиль "Лада Гранта".

По предварительным данным, из нее после удара о другие машины вылетела девушка-пассажир. В итоге ее и водителя отечественной легковушки с места аварии увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU