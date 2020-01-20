20 Янв. 2020 2020-01-20T09:21:58+03:00

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В Казани на Голубом озере на Крещение 2020 к верующим во время обряда присоединился автомобиль. Недалеко от помоста иномарка, явно не по своей воле и желанию ее водителя, провалилась колесами в воду. Видимо машину поставили слишком близко к озеру, и почва под ней просто обвалилась. Выложившие видео с места происшествия утверждают, что это произошло именно 19 января этого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/755620" frameborder="0"></iframe> В Казани на Крещение 2020 автомобиль «искупали» в Голубом озере.соцсети

Угодив в воду недалеко от места купания, автомобиль испустил нешуточное масляное пятно. По выложенным в соцсетях видео казанцы в комментариях недоумевают, почему нельзя было поставить машину как все – на организованную парковку. Также они надеются, что автовладельцу за такое крещенское «купание» выпишут большой штраф. Ведь, по словам горожан, это уникальное озеро еще никто так не портил.

ИСТОЧНИК KP.RU