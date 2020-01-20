В Казани на Крещение 2020 автомобиль «искупали» в Голубом озере
В Казани на Голубом озере на Крещение 2020 к верующим во время обряда присоединился автомобиль. Недалеко от помоста иномарка, явно не по своей воле и желанию ее водителя, провалилась колесами в воду. Видимо машину поставили слишком близко к озеру, и почва под ней просто обвалилась. Выложившие видео с места происшествия утверждают, что это произошло именно 19 января этого года.
В Казани на Крещение 2020 автомобиль «искупали» в Голубом озере.соцсети
Угодив в воду недалеко от места купания, автомобиль испустил нешуточное масляное пятно. По выложенным в соцсетях видео казанцы в комментариях недоумевают, почему нельзя было поставить машину как все – на организованную парковку. Также они надеются, что автовладельцу за такое крещенское «купание» выпишут большой штраф. Ведь, по словам горожан, это уникальное озеро еще никто так не портил.
ИСТОЧНИК KP.RU