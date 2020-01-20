В Казани из-за аварии на канализации ограничили движение по проспекту Ямашева

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:01:37+03:00

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В Казани на проспекте Ямашева идут аварийные работы на канализационном коллекторе. В связи с этим там было ограничено движение транспорта – от проспекта Ибрагимова до третьей транспортной дамбы.

- Движение на данном участке организовано по двум полосам из пяти, - сообщает администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. – Просьба водителям планировать свой маршрут и выбирать объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU