В Татарстане рыбака сняли со льда с помощью спасательного круга

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:23:34+03:00

Мужчина сам позвонил по номеру 112 и попросил о помощи [фото]

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Накануне днем на телефон 112 поступила просьба о помощи. В Спасском районе Татарстана около Болгар на Волге из-за промоины рыбак не мог выйти со льда на берег. На место выехали сотрудники ГИМС и ПСЧ-132.

Обнаружив терпящего бедствие 63-летнего мужчину, они перекинули через промоину носилки и кинули спасательный круг. Только так удалось доставить незадачливого рыбака на берег.

Фото: МЧС Татарстана

- Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU