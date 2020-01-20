В Татарстане рыбака сняли со льда с помощью спасательного круга
Накануне днем на телефон 112 поступила просьба о помощи. В Спасском районе Татарстана около Болгар на Волге из-за промоины рыбак не мог выйти со льда на берег. На место выехали сотрудники ГИМС и ПСЧ-132.
Обнаружив терпящего бедствие 63-летнего мужчину, они перекинули через промоину носилки и кинули спасательный круг. Только так удалось доставить незадачливого рыбака на берег.
Фото: МЧС Татарстана
- Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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