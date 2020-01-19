"Асфальт рано начал таять": В Казани посреди дороги образовалась огромная дыра

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:15:07+03:00

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Минувшим вечером казанских водителей ждал неприятный сюрприз. Прямо посреди дороги на проспекте Ямашева, в районе остановки "Магазин Океан" в асфальте образовалась довольно большая дыра.

Причины провала дороги пока не известны. При этом, яму оперативно огородили, чтобы машины не провалились в нее. Фотографии появились в соцсетях.

Пользователи интернета принялись активно комментировать данную информацию. Кто-то считал, что "Асфальт рано начал таять", кто-то предположил, что "Метро на квартале начало строить само себя".

ИСТОЧНИК KP.RU