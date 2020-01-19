В Ульяновской области перевернулся грузовик, пострадали три человека
Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево
Водителя и двух пассажиров госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезное ДТП произошло накануне в Инзенском районе Ульяновской области. На 74 километре автодороги «Барыш – Инза – Карсун – Урено-Калинское» в 13.15 часов 50-летний водитель, управляя автомобилем «СКАНИА», не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево и перевернулась.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира, мужчины 1974 и 1995 годов рождения. Всех доставили в медучреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU