В Казани выяснили, кто лучше всех метает ножи

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:22:50+03:00

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В Казани прошли открытые республиканские соревнования по спортивному метанию ножа в честь генерала армии, героя Советского Союза, командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Состязания состоялись в военно-патриотическом центре – школе №67 Кировского района города.

В турнире приняли участие более 30 спортсменов от 12 до 60 лет из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Самары, Тольятти и Ижевска. В детских категориях лучшими стали казанские ребята.

- В 2019 году спортивное метание ножа стало официальным видом спорта. Эти соревнования стали первыми официальными стартами в Татарстане, - сказал президент Федерации спортивного метания ножа РТ Александр Даренков.

ИСТОЧНИК KP.RU