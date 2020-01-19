Татарстанец до смерти избил жену

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:53:31+03:00

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Совместное распитие алкоголя привело к трагедии в одной из семей Татарстана. Так, в поселке городского типа Карабаш 56-летний мужчина и его 42-летняя супруга выпивали. В какой-то момент они поссорились. От слов перешли к рукоприкладству. Силы, при этом, оказались не равны. Мужчина просто избил жену.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. По данным двум фактам возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU