2020-01-19T10:53:31+03:00
Происшествия

Татарстанец до смерти избил жену

Женщина умерла от полученных повреждений
Владимир КРУПСКИЙ
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Подозреваемого задержали.Подозреваемого задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Совместное распитие алкоголя привело к трагедии в одной из семей Татарстана. Так, в поселке городского типа Карабаш 56-летний мужчина и его 42-летняя супруга выпивали. В какой-то момент они поссорились. От слов перешли к рукоприкладству. Силы, при этом, оказались не равны. Мужчина просто избил жену.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. По данным двум фактам возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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