Жительница Татарстана подарила мошенникам 120 тысяч рублей

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:53:43+03:00

Она поверила, что позвонивший ей аферист является сотрудником банка

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В полицию обратилась 50-летняя жительница Лениногорского района. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. По ее словам, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банковских учреждений. Он сообщил, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств.

Для того чтобы предотвратить повторное списание предложил перевести имеющиеся денежные средства на резервный счет. Лжесотрудник пояснил, что для этого необходимо сообщить реквизиты банковской карты, а также пароль из смс-сообщения.

- Потерпевшая, думая, что разговаривает с сотрудником банка, выполнила все его требования. Ничего не подозревая, женщина продиктовала реквизиты карты, с которой впоследствии были списаны 120000 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Установлено, что номер афериста зарегистрирован в Москве. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU