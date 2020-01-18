2020-01-18T14:14:59+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе столкнулись 7 машин, погиб один человек

Массовое ДТП произошло на 689 километре автодороги М-7 Волга в Цивильском районе республики [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
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В пятницу, 17 января, на 689 километре автодороги М-7 “Волга” в Цивильском районе Чувашии произошла авария с участием семи машин. Было около 18.35, когда столкнулись КамАЗ, “Мердседес”, ГАЗель, “Скания”, “МАЗ”, еще один “Мерседес” и “Кенворд”.

По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика КамАЗ, двигаясь в сторону Казани, выехал на “встречку”, где столкнулся с большегрузом “Мерседес”. Далее по цепочке столкнулись остальные автомобили, сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

В результате аварии на месте скончался водитель КамАЗ - уроженец Ставропольского края. Среди остальных участников ДТП пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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