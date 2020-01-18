В Чувашии на трассе столкнулись 7 машин, погиб один человек
В пятницу, 17 января, на 689 километре автодороги М-7 “Волга” в Цивильском районе Чувашии произошла авария с участием семи машин. Было около 18.35, когда столкнулись КамАЗ, “Мердседес”, ГАЗель, “Скания”, “МАЗ”, еще один “Мерседес” и “Кенворд”.
По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика КамАЗ, двигаясь в сторону Казани, выехал на “встречку”, где столкнулся с большегрузом “Мерседес”. Далее по цепочке столкнулись остальные автомобили, сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.
Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
В результате аварии на месте скончался водитель КамАЗ - уроженец Ставропольского края. Среди остальных участников ДТП пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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