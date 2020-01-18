Из-за теплой погоды в Чебоксарах в Крещение освятят бассейны

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:00:32+03:00

Люди также смогут воспользоваться оборудованными местами при церкви Святых Новомученников и исповедников Российских на проспекте Тракторостроителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Аномально теплая зима в России внесла свои коррективы в крещенские купания. Так, в Чувашии из-за тонкого льда на Волге ограничат доступ горожан к открытым купелям. В районе Сосновского причала в Заволжье купели не будет, а у Свято-Троицкого мужского монастыря трафик движения будет минимальным. Об этом сообщает администрация Чебоксар.

- Подход к купелям в целях обеспечения безопасности будет регулироваться с учетом прочности льда и устроенных деревянных трапов. В связи с относительно теплой погодой лёд недостаточно прочный и при большом скоплении людей может не выдержать нагрузки. Просим с пониманием отнестись к повышенным мерам обеспечения безопасности и четко выполнять требования организаторов, - отметил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Валерий Родионов.

Жителям Чебоксар предложили альтернативные варианты. Так, в городе собираются освятить ряд бассейнов спортивных и общеобразовательных школ, физкультурно-оздоровительных центров. Их можно будет посетить с 23.00 18 января до 20.00 19 января.

Речь идет о следующих учреждениях:

Спортивная школа имени Тихонова (Совхозная, 9);

Спортивная школа имени Соколова (Кукшумская, 7);

Спортивна школа “Спартак” (Гагарина, 40);

Гимназия № 1 (Эльгера, 24);

Гимназия № 5 (Президентский бульвар, 21, Агакова, 6);

Гимназия № 46 (Баумана, 4);

Школа № 1 (Ярославская, 52, Строителей, 7);

Школа № 37 (9-ой Пятилетки, 11);

Школа № 45 (Ахазова, 9а);

Школа № 59 (Лебедева, 13);

Школа № 61 (Чернышевского, 16);

Начальная школа № 2 (Ленинского Комсомола, 74);

Бассейн ЧГПУ (Пирогова, 25 А).

Кроме того, люди смогут воспользоваться оборудованными местами при церкви Святых Новомученников и исповедников Российских на проспекте Тракторостроителей, а также в районе коттеджного посёлка Дубки.

ИСТОЧНИК KP.RU