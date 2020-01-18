Из-за теплой погоды в Чебоксарах в Крещение освятят бассейны
Аномально теплая зима в России внесла свои коррективы в крещенские купания. Так, в Чувашии из-за тонкого льда на Волге ограничат доступ горожан к открытым купелям. В районе Сосновского причала в Заволжье купели не будет, а у Свято-Троицкого мужского монастыря трафик движения будет минимальным. Об этом сообщает администрация Чебоксар.
- Подход к купелям в целях обеспечения безопасности будет регулироваться с учетом прочности льда и устроенных деревянных трапов. В связи с относительно теплой погодой лёд недостаточно прочный и при большом скоплении людей может не выдержать нагрузки. Просим с пониманием отнестись к повышенным мерам обеспечения безопасности и четко выполнять требования организаторов, - отметил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Валерий Родионов.
Жителям Чебоксар предложили альтернативные варианты. Так, в городе собираются освятить ряд бассейнов спортивных и общеобразовательных школ, физкультурно-оздоровительных центров. Их можно будет посетить с 23.00 18 января до 20.00 19 января.
Речь идет о следующих учреждениях:
Спортивная школа имени Тихонова (Совхозная, 9);
Спортивная школа имени Соколова (Кукшумская, 7);
Спортивна школа “Спартак” (Гагарина, 40);
Гимназия № 1 (Эльгера, 24);
Гимназия № 5 (Президентский бульвар, 21, Агакова, 6);
Гимназия № 46 (Баумана, 4);
Школа № 1 (Ярославская, 52, Строителей, 7);
Школа № 37 (9-ой Пятилетки, 11);
Школа № 45 (Ахазова, 9а);
Школа № 59 (Лебедева, 13);
Школа № 61 (Чернышевского, 16);
Начальная школа № 2 (Ленинского Комсомола, 74);
Бассейн ЧГПУ (Пирогова, 25 А).
Кроме того, люди смогут воспользоваться оборудованными местами при церкви Святых Новомученников и исповедников Российских на проспекте Тракторостроителей, а также в районе коттеджного посёлка Дубки.
ИСТОЧНИК KP.RU