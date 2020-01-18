2020-01-18T11:07:35+03:00
Происшествия

В Татарстане ночью от отравления угарным газом постарадали два человека

31-летняя женщина была госпитализирована в Спасскую центральную районную больницу
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина произошедшего сейчас устанавливается специалистами.Причина произошедшего сейчас устанавливается специалистами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В 03.19 в субботу, 18 января, в МЧС Татарстана поступило сообщение об отравлении угарным газом двух людей в Болгаре. ЧП произошел в частном доме на улице Олега Кошевого.

31-летняя женщина была госпитализирована в центральную районную больницу с диагнозом - отравление угарным газом средней степени. 32-летний мужчина в помощи медик не нуждался - у него диагностировали отравление легкой степени.

Причина произошедшего сейчас устанавливается специалистами.

- Самые распространённые источники угарного газа — это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, иные газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели автомашин, выбрасывающие выхлопные газы. Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные снегом или из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы, а также недостаточная вентиляция могут привести к тому, что угарный газ достигнет жилых помещений, - напоминает пресс-служба МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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