Бывшего игрока "Рубина" подозревают в том, что он делал ставки на матчи своего клуба

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:14:58+03:00

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17 января ряд СМИ распространили информацию, что три футболиста из второй лиги подозреваются в том, что они делали ставки на матчи своих клубов. Чуть позже выяснилось, что все они выступали за одну команду. Ей оказался "Машук КМВ" из Пятигорска, который выступает в южной зоне второго дивизиона.

Эту информацию в интервью порталу Championat.com подтвердил президент клуба из Пятигорска Александр Сахтариди. По его словам, один из футболистов до сих пор числится в команде, а остальные ушли. Один из них вернулся в распоряжении саранской "Мордовии".

Под это описание попадает только один игрок - 23-летний голкипер Ярослав Малолетков. Он перешел в "Мордовию" в 2018 году, а летом прошлого года его арендовал "Машук". Впрочем, сам игрок не подтвердил факт ставок на матчи своего клуба.

- Я на матчи "Машука" не ставил ничего. Играю на тотализаторе, не спорю, но на матчи "Машука" не ставил, - заявил Малолетков в интервью Championat.com.

Отметим, что до "Мордовии" и "Машука" голкипер выступал за дубль "Рубина", "Волгу-Олимпиец" и "Нефтехимик".

ИСТОЧНИК KP.RU