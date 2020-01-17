Бывшего игрока "Рубина" подозревают в том, что он делал ставки на матчи своего клуба
17 января ряд СМИ распространили информацию, что три футболиста из второй лиги подозреваются в том, что они делали ставки на матчи своих клубов. Чуть позже выяснилось, что все они выступали за одну команду. Ей оказался "Машук КМВ" из Пятигорска, который выступает в южной зоне второго дивизиона.
Эту информацию в интервью порталу Championat.com подтвердил президент клуба из Пятигорска Александр Сахтариди. По его словам, один из футболистов до сих пор числится в команде, а остальные ушли. Один из них вернулся в распоряжении саранской "Мордовии".
Под это описание попадает только один игрок - 23-летний голкипер Ярослав Малолетков. Он перешел в "Мордовию" в 2018 году, а летом прошлого года его арендовал "Машук". Впрочем, сам игрок не подтвердил факт ставок на матчи своего клуба.
- Я на матчи "Машука" не ставил ничего. Играю на тотализаторе, не спорю, но на матчи "Машука" не ставил, - заявил Малолетков в интервью Championat.com.
Отметим, что до "Мордовии" и "Машука" голкипер выступал за дубль "Рубина", "Волгу-Олимпиец" и "Нефтехимик".
ИСТОЧНИК KP.RU