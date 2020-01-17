Забава, Линда и Калерия: Как казанские родители называли своих детей в январе

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:13:05+03:00

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С 1 по 12 января в Казани появился на свет 371 ребенок. Чаще рождались девочки, но перевес совсем не большой. Так, за первую половину января родились 189 девочек и 182 мальчика. казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 371 ребенка: 182 мальчиков и 189 девочек.

Возраст самой юной мамы – 18 лет, самого юного отца – 19 лет. Возраст самой зрелой мамы – 44 года, самого зрелого отца – 65 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 550 граммов, а максимальный – 4940 граммов.

Самыми популярными среди детских имен за этот период стали: Нурислам, Малика, Арина, Амир, Тимур, София, Ева, Милана. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Калерия, Илюза, Марина, Лидия, Забава, Герман, Линда, Камал, Агния.

ИСТОЧНИК KP.RU