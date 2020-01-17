До 1 февраля казанские выпускники могут подать заявление на сдачу ЕГЭ

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:05:37+03:00

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До 1 февраля проводится прием заявлений на участие в едином государственном экзамене. Выпускникам необходимо указать список сдаваемых предметов и срок участия в ЕГЭ.

Учащиеся 11 классов, выпускники прошлых лет, студенты профучилищ и экстерны могут подать заявление как лично, так и через родителей и законных представителей на основании документа, удостоверяющего их личность. К заявлению необходимо приложить согласие участника и родителя на обработку персональных данных.

Одиннадцатиклассники подают заявление в свое учебное заведение, а экстерны – в образовательные организации по своему выбору.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления должны предъявить оригиналы документов об образовании или заверенные в установленном порядке копии документов об образовании. Как и студенты, получающие среднее профобразование, они подают заявления в отделы (управления) образования муниципалитетов по месту проживания.

Так, казанские выпускники прошлых лет, проживающие в Советском районе, подают заявление на участие в ЕГЭ в отдел образования по адресу: улица Шуртыгина, 1. В Вахитовском и Приволжском районах отдел образования находится по адресу: улица Братьев Касимовых, 6. Выпускники прошлых лет, проживающие в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, могут подать заявление в отдел образования по улица Волгоградская, 32, в Кировском и Московском районах – по улице Восстания, 82.

ИСТОЧНИК KP.RU