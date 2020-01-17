В Йошкар-Оле мужчина пытался ограбить детский сад

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:54:01+03:00

Он украл кошелек у медсестры, но его заметили

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16 января в полицию поступило сообщение о попытке ограбить один из детских садов в Йошкар-Оле.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что воспитатель задержала мужчину, который вышел из кабинета медсестры с кошельком в руках. По ее требованию вернуть кошелек, мужчина не стал сопротивляться и отдал имущество. Работники детского сада сообщили об этом в полицию и пытались задержать злоумышленника, но им не удалось, мужчина скрылся.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан злоумышленник, им оказался ранее судимый 42-летний йошкаролинец. Мужчина признался, что действительно зашел в учреждение, чтобы похитить какое-либо ценное имущество, увидел, как из медпункта вышла медсестра и не заперла входную дверь и воспользовался этим. Но после того, как в момент совершения преступления его увидела воспитатель, он передумал и добровольно отдал кошелек, - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU