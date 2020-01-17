2020-01-17T16:19:57+03:00
Общество

Ледовый городок у "Чаши" решили закрыть из-за потепления

В последние два дня он не работал
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В связи с аномально теплой погодой в целях безопасности посетителей 18 января ледовый городок у Центра семьи «Казан» будет закрыт.

Здесь будут проводиться работы по демонтажу подтаявших ледяных блоков и замене их на новые. Решение об открытии ледового городка будет приниматься исходя из погодных условий, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Из-за повышения температуры воздуха городок не работал 16 и 17 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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