2020-01-17T16:03:49+03:00
Общество

Автобусы в крещенскую ночь в Ульяновске будут работать до 2.00

Это касается двух маршрутов
Владимир КРУПСКИЙ
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Автобус будет довозить жителей города до купелей.Автобус будет довозить жителей города до купелей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 23:00 18 января до 2:00 19 января автобусы маршрута №96 «улица Репина – поселок Плодовый» будут курсировать с 20-минутным интервалом. По информации управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, на автобусах можно добраться до купелей, оборудованных на прудах посёлков Белый Ключ и Плодовый.

Кроме того, в 20:40 от остановки «Центробанк» в село Арское пассажиров доставит автобус №66. В обратный рейс автобус отправится в 1:30. В 1:50 два автобуса заберут верующих от Храма Святителя Николая на проспекте Авиастроителей, после чего один проследует до проспекта Врача Сурова, второй – по проспектам Генерала Тюленева, Ленинского Комсомола, Дружбы Народов, Туполева и Созидателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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