Банк ВТБ поздравляет команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:46:15+03:00

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17 января очередной ралли-марафон «Дакар» завершился триумфом команды «КАМАЗ-мастер» и экипажа Андрея Каргинова в зачете грузовиков. На этот раз легендарный ралли-рейд впервые в истории проходил в Саудовской Аравии.

Банк ВТБ с 2005 года выступает генеральным спонсором раллийной команды «КАМАЗ-мастер» в рамках общебанковской программы «Спортивная страна». На счету российской команды 17 побед в «Дакаре». В 2019 году команда также стала восьмикратным победителем ралли-рейда «Шелковый путь».

«Российская команда “КАМАЗ-мастер” с самого начала гонки была фаворитом “Дакара” в зачете грузовиков — и вновь одержала победу. Мы от всей души поздравляем экипажи Андрея Каргинова и Антона Шибалова с первым и вторым местами. Истинное мастерство состоит в том, чтобы не просто побеждать, но и ежегодно подтверждать свой чемпионский титул, а в этом камазовцам нет равных. Мы очень ценим партнерство с легендарной командой, которое продолжается уже 15 лет. Желаем всем членам команды здоровья, благополучия и, конечно, новых побед, прославляющих автоспорт в России и за ее пределами», — подчеркнул Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.