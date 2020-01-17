На выходных в Казани до 2 градусов тепла
На выходных в Казани сохранится аномально теплая для середины января погода. Так, 18 января в столице Татарстана прогнозируется облачная погода, существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный умеренный, на дорогах гололедица, местами сильная.
Ночью в столице РТ ожидается от 0 до 2 градусов мороза, днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до 2 градусов тепла.
В целом по республике 18 и 19 января также ожидается облачная погода, местами небольшой мокрый снег, морось, на дорогах – гололедица. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер западный, юго-западный умеренный.
Минимальные температуры воздуха ночью составят от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 3 градусов со знаком "плюс".
ИСТОЧНИК KP.RU