В Ульяновской области перевернулся ПАЗ, пострадали пять пассажиров
По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Автобус вылетел в кювет.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезное ДТП произошло минувшим утром в Карсунском районе Ульяновской области. На 14 километре автодороги «Карсун – Ростиславка» в 7.20 48-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, при движении не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением. В итоге автобус вылетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП пострадали пять пассажиров: два мужчины, 58 и 59 лет, а также три женщины 1963, 1987 и 1998 годов рождения. Их госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU