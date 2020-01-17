В Ульяновской области перевернулся ПАЗ, пострадали пять пассажиров

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло минувшим утром в Карсунском районе Ульяновской области. На 14 километре автодороги «Карсун – Ростиславка» в 7.20 48-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, при движении не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением. В итоге автобус вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров: два мужчины, 58 и 59 лет, а также три женщины 1963, 1987 и 1998 годов рождения. Их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU