2020-01-17T15:03:26+03:00
Происшествия

В Ульяновской области перевернулся ПАЗ, пострадали пять пассажиров

По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Автобус вылетел в кювет.Автобус вылетел в кювет.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло минувшим утром в Карсунском районе Ульяновской области. На 14 километре автодороги «Карсун – Ростиславка» в 7.20 48-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, при движении не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением. В итоге автобус вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров: два мужчины, 58 и 59 лет, а также три женщины 1963, 1987 и 1998 годов рождения. Их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24