Татарстанец пытался зарезать сожительницу, но нож сломался

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:29:43+03:00

Женщина не пострадала, но в полицию сообщила

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В Высокогорском районе в отдел полиции поступило заявление от 50-летней жительницы деревни Чубарово. Женщина просила привлечь к уголовной ответственности своего 59-летнего сожителя.

- Сотрудники полиции установили, семейная пара распивала спиртные напитки. В ходе разговора между ними возникла ссора. Мужчина схватил со стола нож и нанес два удара ножом в область живота сожительнице. В связи с тем, что нож сломался, женщина телесные повреждения не получила, - отметили в пресс-службе МВД РТ.

В настоящее время подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU