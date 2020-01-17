Трамвай "двойка" в Ульяновске меняет номер
С понедельника, 20 января, трамвайный маршрут №2 протяжённостью 30 километров будет курсировать под номером «22-к».
Как сообщили в МУП «Ульяновскэлектротранс», путь его следования не изменится. Трамваи по-прежнему будут курсировать от остановки «УКСМ» до остановки «Северный Венец».
По словам директора предприятия Александра Мясникова, предложение по изменению номера было внесено экспертами столичного научно-исследовательского института «Мосгортранс» при разработке новой транспортной схемы для города Ульяновска.
- Путь следования 2-го маршрута более чем на 50% совпадает с основным маршрутом под номером 22, конечной остановкой которого является «парк Юности». В связи с этим эксперты предложили присвоить ему номер 22-к, где буква «к» означает более короткий путь, чем основной маршрут, - сказал Александр Мясников.
ИСТОЧНИК KP.RU