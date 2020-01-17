2020-01-17T13:33:10+03:00
Общество

В Чувашии отменили празднование Дня снега

Причиной стало отсутствие необходимых осадков в республике
Лика ИСАЕВА
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День снега в Чувашии отменили - его просто нетДень снега в Чувашии отменили - его просто нет
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С 2012 года в Чувашии зимой отмечают День снега. В этот день проходят спортивные мероприятия - лыжные гонки, соревнования по сноуборду и другие состязания - метание снежков, катание на ватрушках. Как правило, принимают в них участие целыми семьями во всех районах республики.

В 2020 году мероприятие перенесли. День снега должен был пройти в ближайшие выходные, 19 января, но из-за отсутствия в некоторых районах и недостаточной глубины снежного покрова проводить соревнования, например, по лыжным гонкам, невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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