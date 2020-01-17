В Чувашии отменили празднование Дня снега

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:33:10+03:00

День снега в Чувашии отменили - его просто нет

Изменить размер текста: A A

С 2012 года в Чувашии зимой отмечают День снега. В этот день проходят спортивные мероприятия - лыжные гонки, соревнования по сноуборду и другие состязания - метание снежков, катание на ватрушках. Как правило, принимают в них участие целыми семьями во всех районах республики.

В 2020 году мероприятие перенесли. День снега должен был пройти в ближайшие выходные, 19 января, но из-за отсутствия в некоторых районах и недостаточной глубины снежного покрова проводить соревнования, например, по лыжным гонкам, невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU