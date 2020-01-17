2020-01-17T13:06:10+03:00
Происшествия

В Марий Эл разыскивают водителя, оставившего умирать сбитого пешехода

Наезд произошел в Звениговском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 16 января, в 18.00 на 46 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» в Звениговском районе республики. Возле поселка Суслонгер на трассе обнаружили 63-летнего пенсионера. Мужчина получил тяжелые травмы, и скончался еще до приезда медиков.

По предварительным данным, он по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время суток переходил дорогу. Для водителя он был незаметен - на его одежде не было световозвращающих элементов. Водитель автомобиля сбил его и скрылся сразу после наезда, сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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