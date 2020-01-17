2020-01-17T12:42:00+03:00
Общество

Между Казанью и Екатеринбургом начнет ходить дополнительный поезд

Он будет курсировать через день с 24 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Казань и Екатеринбург свяжет новый прямой дополнительный поезд №239/240. Он будет ходить через день с 24 января по 24 мая и с 18 сентября по 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Из Екатеринбурга состав будет отправляться по четным дням в 18.32 по местному времени. Обратно из Казани он будет ходить на нечетным дням в 15.13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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