Между Казанью и Екатеринбургом начнет ходить дополнительный поезд
Он будет курсировать через день с 24 января
Фото: pixabay.com
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Казань и Екатеринбург свяжет новый прямой дополнительный поезд №239/240. Он будет ходить через день с 24 января по 24 мая и с 18 сентября по 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Из Екатеринбурга состав будет отправляться по четным дням в 18.32 по местному времени. Обратно из Казани он будет ходить на нечетным дням в 15.13.
ИСТОЧНИК KP.RU