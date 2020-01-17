2020-01-17T12:19:16+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Плохие парни навсегда"

Мероприятие пройдет 22 января в 19.00 в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" КРЦ "Ривьера"
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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На мировые экраны и сердца поклонников вновь возвращаются герои комедии-боевика «Плохие парни» и «Плохие парни 2». Благодаря этим ролям, Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране. А теперь детективы Марк Лоури и Маркус Бернетт снова в деле: вас, как обычно, ждет много юмора и непредсказуемые повороты сюжета.

В картине «Плохие парни навсегда» Смит и Лоуренс вновь примерят образы полюбившихся зрителям героев. На этот раз Маркус решит, что ему пора бросить службу и проводить больше времени со своей семьей. Однако после того, как жизнь Майка подвергнется смертельной опасности, Маркусу придется пересмотреть свое решение. В конце концов, разве Майк – не член его семьи? И разве ему не нужна помощь и поддержка, особенно теперь, когда он решил ввязаться в новое опасное дело? Маркус просто не может оставить друга одного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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