2020-01-17T11:41:59+03:00
Общество

В 2019 году в Йошкар-Оле стоимость “однушек” понизилась на 3,1%

В декабре однокомнатная квартира в города в среднем стоила 1,4 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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При этом за прошлый год стоимость квадратного метра в России за год в среднем выросла на 30,7%.При этом за прошлый год стоимость квадратного метра в России за год в среднем выросла на 30,7%.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что в 2019 году стоимость однокомнатных квартир в новостройках Йошкар-Олы понизилась на 3,1%. Так, в декабре “однушку” там можно было купить в среднем за 1 404 532 рубля. Это на 50 тысяч меньше, чем в годом ранее. Такие цифры называют специалисты портала Domofond.ru.

При этом за прошлый год стоимость квадратного метра в России за год в среднем выросла на 30,7% - с 52 тысяч рублей до 68 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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