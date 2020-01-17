В 2019 году в Йошкар-Оле стоимость “однушек” понизилась на 3,1%
В декабре однокомнатная квартира в города в среднем стоила 1,4 миллиона рублей
При этом за прошлый год стоимость квадратного метра в России за год в среднем выросла на 30,7%.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Стало известно, что в 2019 году стоимость однокомнатных квартир в новостройках Йошкар-Олы понизилась на 3,1%. Так, в декабре “однушку” там можно было купить в среднем за 1 404 532 рубля. Это на 50 тысяч меньше, чем в годом ранее. Такие цифры называют специалисты портала Domofond.ru.
При этом за прошлый год стоимость квадратного метра в России за год в среднем выросла на 30,7% - с 52 тысяч рублей до 68 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU