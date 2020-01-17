В 2019 году в Йошкар-Оле стоимость “однушек” понизилась на 3,1%

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:41:59+03:00

При этом за прошлый год стоимость квадратного метра в России за год в среднем выросла на 30,7%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Стало известно, что в 2019 году стоимость однокомнатных квартир в новостройках Йошкар-Олы понизилась на 3,1%. Так, в декабре “однушку” там можно было купить в среднем за 1 404 532 рубля. Это на 50 тысяч меньше, чем в годом ранее. Такие цифры называют специалисты портала Domofond.ru.

При этом за прошлый год стоимость квадратного метра в России за год в среднем выросла на 30,7% - с 52 тысяч рублей до 68 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU