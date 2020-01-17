2020-01-17T11:01:49+03:00
Общество

В Татарстане изменился телефон "горячей линии" у приставов

Граждан просят учитывать новые контакты при обращении в ведомство
Лика ИСАЕВА
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У приставов изменился номер телефона "горячей линии"У приставов изменился номер телефона "горячей линии"Фото: Из материалов пресс-службы
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Судебные приставы Татарстана извещают, что изменился номер телефона горячей линии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан. Теперь если есть вопросы по возврату просроченной задолженности, жители республики могут обратиться по номеру телефона 8(843) 514-92-35 для:

- сообщений о противоправных действиях коллекторских организаций;

- получения разъяснения по положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"»;

Обратиться по указанному номеру телефону могут также и представители юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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